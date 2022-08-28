إطفاء شبه تام للتيار الكهربائي في مدينة عراقية منذ ليلة أمس وحتى الآن

2022/08/28 | 15:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بإطفاء شبه تام للتيار الكهربائي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين منذ ليلة أمس وحتى الآن.

وقال المصدر أن “إطفاء شبه تام للتيار الكهربائي في مدينة سامراء منذ ليلة أمس وحتى الآن” واضاف أن “سبب الإطفاء جاء نتيجة احتراق القابلوات المغذية للطاقة الكهربائية”، لافتا الى أنه “هناك إطفاء شبه تام للمولدات الأهلية في المدينة لعدم توفر مادة “الكاز”.

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