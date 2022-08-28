2022/08/28 | 16:05 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملفات امنية مفبركة ضد بعض الاطراف 1) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Rtu6TGjQNtw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ملفات امنية مفبركة ضد بعض الاطراف 1) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ملفات امنية مفبركة ضد بعض الاطراف 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).