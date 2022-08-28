العامري وعبدالواحد يبحثان سبل انهاء الانسداد السياسي

2022/08/28 | 17:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري في مكتبه ببغداد، اليوم الاحد، رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لبحث الوضع السياسي.واستعرض الجانبان، بحسب بيان مكتب العامري وتلقته ايرث نيوز “مجمل المستجدات السياسية والتطورات الراهنة فضلا عن مناقشة سبل الخروج من الازمة القائمة وانهاء حالة الانسداد الذي يعصف بالعملية السياسية منذ شهور”.

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