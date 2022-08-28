شروط الصدر تُربك حسابات خصومه.. هل يمكن للأحزاب العراقية اعتزال السياسة؟

2022/08/28 | 17:05 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقترح زعيم التيار الصدري، اعتزال الأحزاب بما فيها تياره، العمل السياسي في العراق، وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، جدلا واسعا، لدى النخب السياسية، وسط تساؤلات عن آلية الخطة وإمكانية تنفيذها.

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