ضد طائرات إف-16.. تركيا تتهم اليونان بـ

2022/08/28 | 17:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تركيا، الأحد، أن طائرات تركية كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط استُهدفت بنظام الدفاع الجوّي "اس-300" لليونان، مندّدة بـ"عمل عدائي".

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