شاحنة تقتحم حفل وتؤدي الى مصرع ستة أشخاص في هولندا

2022/08/28 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: لقي ستة أشخاص مصرعهم، الاحد 08/28/2022، عندما اندفعت شاحنة وسط حفل أقيم في حقل...

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