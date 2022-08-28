2022/08/28 | 17:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قرر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد 08/28/2022، إلغاء نظام الرئيس المشترك، وانتخاب بافل طالباني...

ظهرت المقالة الوطني الكردستاني يلغي نظام الرئيس المشترك وينتخب بافل طالباني رئيساً أولاً على المسلة.

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