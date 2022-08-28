ناسا تستعد لاطلاق مركبة إلى القمر

2022/08/28 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإطلاق مركبة إلى القمر، في تطور علمي حاسم يترقبه الكثيرون حول العالم.ومن المقرر أن تطلق "ناسا"، صباح الإثنين بالتوقيت الشرقي في الولايات المتحدة من مركز كينيدي للفضاء على ساحل ولاية فلوريدا، الصاروخ الذي يحمل على متنه المركبة غير المأهولة المعروفة باسم "أوريون". وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الصاروخ المستخدم في الإطلاق بلغت تكلفته 20 مليار دولار، ولا يمكن استخدامه إلا لمرة واحدة، بينما تبلغ تكلفة الإطلاق 4 مليارات دولار.

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