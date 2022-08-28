2022/08/28 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد يعلنان إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية الإقليم أعلن مركز البيانات الوطني ، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، بالتعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة العامة تعلن إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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