2022/08/28 | 17:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الاحد رئيس حراك الجيل الجديد السيد شاسوار عبد الواحد لبحث الوضع السياسي.واستعرض الجانبان مجمل المستجدات السياسية والتطورات الراهنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري وعبد الواحد يبحثان سبل انهاء الانسداد السياسي المركز الخبري الوطني.

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