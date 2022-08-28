هبوط طارئ لـ”صهريج طائر” أمريكي اشترت إسرائيل نسخا منه

2022/08/28 | 17:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشر الصحفي الإسرائيلي ايتاي بلومنتال مقطع فيديو يوثق هبوطا طارئا لطائرة تزود بالوقود أمريكية من طراز Boeing KC-46 “Pegasus”، التي يشتري سلاح الجو الإسرائيلي عدة نسخ منها.

وأوضح الصحفي في قناة “كان” في تغريدة أن الحادث وقع الخميس في الولايات المتحدة مع وجود عطل نادر – فشل طفرة التزود بالوقود في الانطواء مرة أخرى، واضطرت الطائرة إلى القيام بحالة هبوط طارئة.

يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قام بجولة في جناح التزود بالوقود جوا في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا، خلال زيارته لمقر القيادة المركزية الأمريكي الخميس.

في ديسمبر، أفيد بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تسريع تسليم طائرات التزود بالوقود التي اشترتها والتي يمكن استخدامها لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبرتها بأن الطائرة الأولى لن يتم تسليمها على الأرجح حتى عام 2024.

وتمت الموافقة على بيع ثماني ناقلات جديدة للتزود بالوقود الجوي من طراز KC-46 Pegasus إلى إسرائيل من قبل وزارة الخارجية في مارس من العام الماضي.



ومن غير الواضح ما إذا كانت زيارة غانتس إلى جناح التزود بالوقود الجوي بالقيادة المركزية الأمريكية مرتبطة بالاتفاق المعلق.

وفي وقت سابق أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن الناقلات ستكون ترقية مهمة لإسرائيل وأنه بدونها ستحتاج الدولة العبرية إلى الاعتماد على أسطولها المتقادم من طائرات التزود بالوقود لضربة على إيران، أو التوقف في السعودية أو الإمارات، ولا يريد أي منهما أن تكون له علاقة بالهجوم على إيران.

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