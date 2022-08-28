مصريات محجبات يشتكين من التمييز ضدهن

2022/08/28 | 17:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحجاب ممنوع في بعض المطاعم.

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