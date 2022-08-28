مايصل من الغاز الايراني للعراق يعادل 75% فقط من حاجته للغاز

2022/08/28 | 17:21 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت ارقام وزارة الكهرباء ان مايصل من الغاز الايراني يعادل 75% فقط من حاجتها التي تبلغ 60 مليون متر مكعب يومياً.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى إن “الوزارة تمكنت من تسديد مستحقات الجانب الإيراني من خلال الاقتراض الداخلي من بنك TBI العراقي قبل ان يخصص قانون الأمن الغذائي مستحقات الجانب الإيراني عن عام 2020 وريثما تتوفر السيولة المالية لذلك ارتفعت اطلاقات الغاز من الجانب العراقي الى 45 مليون متر مكعب يوميا”.

واضاف ان “هذا الارتفاع ساعد في دعم المحطات بالوقود وتجهيز ساعات جيدة”، مشيرا الى ان “العراق بحاجة ما بين 55 إلى 60 مليون متر مكعب من الغاز يوميا للاكتفاء الذاتي لمحطاتنا التوليدية العاملة وهو ما نتواصل بشأنه مع الجانب الإيراني”.

وفق ذلك فأن مايصل العراق من الغاز حاليًا يبلغ 75% فقط من حاجته.

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