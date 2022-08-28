2022/08/28 | 17:23 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء: إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/28 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).