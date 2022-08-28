نصفها من النساء.. القبض على عصابة تقوم بالسرقة والإتجار بالبشر في ميسان

2022/08/28 | 17:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الأمنية في ميسان، القبض على عصابة متخصصة بعمليات الاتجار بالبشر وسرقة دور المواطنين في المحافظة”.

وقال مصدر في الشرطة، أن “العصابة مكونة من أربعة أفراد نصفها من النساء، تقوم بعمليات الاتجار بالبشر وسرقة دور المواطنين”، مشيراً الى أن “التحقيق لايزال مستمراً مع العصابة””.

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