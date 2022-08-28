راضي شنيشل في حيرة ما بين تفريغ اللاعبين واستعدادات المنتخب الوطني للبطولة الرباعية

2022/08/28 | 17:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن راضي شنيشل، مدرب المنتخب العراقي، أن أول وحدة تدريبية للمنتخب تحت إشرافه ستبدأ يوم غد الاثنين في ملعب البرج التابع لجامعة بغداد، تحضيرا للمشاركة في بطولة الأردن الرباعية التي ستقام خلال الفترة من 19 – 27 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وسيقوم شنيشل، الذي تم التعاقد معه لقيادة المنتخب الأولمبي العراقي، بمهمة مؤقتة للإشراف على المنتخب الأول، في بطولة الأردن الرباعية، حتى تعيين مدرب جديد خلال الفترة المقبلة.

واختار شنيشل قائمة لاعبيه الذين سيمثلون المنتخب وهم مزيج ما بين المنتخبين الأولمبي والأول، في أول مهمة له في البطولة الرباعية التي ستقام ضمن أيام الفيفا المعتمدة بمشاركة العراق وسلطنة عمان وسوريا والأردن.

أزمة تفريغ اللاعبين

وعقب إعلان شنيشل موعد إجراء التدريبات بتجمع بغداد، أكد أيوب أوديشو مدرب الزوراء، رفضه التام لإرسال لاعبيه للمران الأول، مؤكدا أن الموعد الحالي يتزامن مع قرب انطلاق التجمع الثاني لفريقه في تركيا.

من جانبه ، اعتذر أيضا مدرب القوة الجوية قحطان جثير عن تفريغ لاعبيه، وذلك لقرب سفر الفريق للعاصمة المصرية القاهرة والدخول بمعسكر تدريبي هناك تحضيرا للدوري الممتاز.

وهذا الرفض تواصل عن طريق بقية المدربين، ليتم وضع شنيشل في ورطة إما إلغاء التدريبات الحالية أو الاكتفاء بتدريبات قصيرة في الأردن، قبل المباراة الأولى أمام المنتخب العماني.

شنيشل في حيرة

وأكد راضي شنيشل في تصريحات صحفية، أن “امتناع الأندية عن تفريغ لاعبيها سابقة خطيرة ستلقي بظلالها على الكرة العراقية”.

وأضاف أن “الأندية ترفض تفريغ اللاعبين برغم الوقت الكبير المتبقي على انطلاق الدوري، وبالتالي كيف نطالب المنتخب بالنتائج والتطور؟”.



وزاد بالقول أن “المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، يواصل مباحثاته مع الأندية، والموضوع بيد اتحاد الكرة وهو المسؤول عن إيجاد حلول”.

وأشار راضي شنيشل “من غير المنطقي أن أرفض قيادة المنتخب الأول مع وجود استحقاق قريب وعدم وجود مدرب”.

وشدّد على أنه “أول من قام بتفريغ لاعبيه من الأندية للمنتخبات منذ 2006 وأرسال لاعبي فريقه مع المنتخب المدرسي وليس الوطني”.

وتابع “المدربون يضعون الكرة في ملعب إداراتهم والإدارات ترمي الكرة في ملعب المدرب ولا نعرف أين الحقيقة”.

وواصل الحديث “الأندية ترفض تفريغ لاعبيها حتى لو كانت بدون استحقاق وهو موقف غريب ومعيب”.

وأتم “يتحدثون عن قائمة اللاعبين وينتقدون خيارات المدرب وهم لا يفرغون لاعبيهم للمنتخبات”.

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