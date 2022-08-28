أصدقاء يغتصبون صديقهم ويقتلوه في بغداد

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم مجموعة أشخاص، على اغتصاب صديقهم ثم قتله ورمي جثته تحت جسر الصرافية في بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، اليوم الأحد إن "معلومات وردت بوجود جثة مجهولة الهوية متروكة اسفل جسر الصرافية"، مبيناً أنه "تم التعرف على الجثة من قبل ذويه واثناء تدوين الافادة قالوا ان ابنهم خرج مع عدد من اصدقائه معدديهم بالاسماء".

وأشار إلى "تشكيل فريق عمل من الشرطة المحلية (شرطة بغداد) ومكافحة الاجرام ، وخلال مراجعة كاميرات المراقبة والبحث عن المعرفين تم القبض على ٤ اشخاص ٣ منهم متهمين بقتل الشاب واغتصابه والرابع لا علاقة له بالحادثة وهو سائق تكتك".ولفت المصدر إلى أن "البحث مستمر عن ٣ أشخاص آخرين".

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