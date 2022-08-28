بعد نصف ساعة.. صافرات الإنذار تدوي في مطار بغداد

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

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يطلق مركز الدبلوماسي للسفارة الامريكية في مطار بغداد الدولي، صافرات الإنذار؛ كإجراء تجريبي، اليوم الأحد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إنه "سوف تنطلق صافرات الانذار في مركز الدعم الدبلوماسي للسفارة الامريكية (مطار بغداد الدولي) بعد نصف ساعة من الان لغرض الفحص التجريبي".وبين، أنه "يستغرق الفحص (15-30) دقيقة".

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