اجتماع للداخلية يبحث ملف المفسوخة عقودهم

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحثت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ملف إعادة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نسعى جاهدين لإنصاف جميع المشمولين بالعودة والتحاقهم بخدمة بلدهم العراق من بينهم الفاحصون والهاربون والمفصولون والمستقيلون والمطرودون".

وأضاف "إذ عقدنا اجتماعاً مع جميع القيادات في وزارة الداخلية ومديري الإدارات في مفاصل الوزارة، لمناقشة إعطاء المشمولين حقوقهم وتوزيعهم على الوكالات والدوائر والمديريات كافة".وأتم الغانمي: "كنت ومازلت أنظر إلى جميع من عمل في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بعين الاحترام والتقدير ولن أبخل في تلبية احتياجاتهم وطلباتهم..



وفقنا الله وإياكم إلى عمل الخير".

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