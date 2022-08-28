يستوعب بحدود (500) طفل:العتبة الحسينية المقدسة تصل الى نسبة 60% من مشروع علاج مرضى التوحد في البصرة (مصور)

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم المشاريع الهندسية في العتبة

الحسينية المقدسة عن وصول نسب الانجاز

في مشروع مركز التوحد الاول في البصرة

الى (60) بالمئة من المخطط له، وبين ان

الملاكات العاملة في المشروع باشرت

بعمليات الانهاءات

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