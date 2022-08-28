بالصور:العتبة الحسنية المقدسة تحقق نسب انجاز متقدمة في مجمع اسكان الفقراء في البصرة

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت الملاكات الهندسية والفنية

العاملة في مشروع مجمع اسكان الفقراء

بمحافظة البصرة نسب انجاز متقدمة في

تنفيذ المشروع، وسرعت من وتائر العمل

لاسكان (250) عائلة فقيرة في المرحلة

الاولى التي يبلغ عدد وحدات

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