العمل: اللجان التفتيشية في ميسان تُجري زيارات ميدانية للمشاريع العراقية والأجنبية لمتابعة أحوال العمالة فيها

2022/08/28 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجـرت فرق اللجان التفتيشية في محافظة

ميسان أكثر من ثماني زيارات تفتيشية

ميدانية للمشاريع العراقية والأجنبية

لمدة اسبوع كامل للمدة من ٢١/ ٢٠٢٢/٨

ولغاية ٢٠٢٢/٨/٢٨.

واطلعت اللجان على آلية تطبيق قانون

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