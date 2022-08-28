2022/08/28 | 17:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q7Yv_IjqllY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرعاية الأجتماعية .. تفتح نافذتها من جديد في برنامج رأي الاغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرعاية الأجتماعية .. تفتح نافذتها من جديد في برنامج رأي الاغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).