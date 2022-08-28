2022/08/28 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإطفاء تكافح حريقاً في سوق الشعلة ببغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرق الإطفاء تكافح حريقاً في سوق الشعلة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرق الإطفاء تكافح حريقاً في سوق الشعلة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).