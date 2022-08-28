إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كردستان في بغداد

2022/08/28 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، أنه بالتعاون مع ممثلية إقليم كوردستان العراق، تم إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كوردستان العراق.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم إنجاز صفحة الاستعلام الإلكتروني عن الكتب الرسمية في الممثلية بما يتيح الاستفسار والمتابعة لها بين الإقليم والحكومة الاتحادية (بالاتجاهين) للمواطنين وكذلك الدوائر الرسمية".

وقال مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان العراق في بغداد، بختيار حاجي حمد، إن "الممثلية حريصة دوما على تقديم الخدمات كافة للمواطنين وبضمنها تعريفهم بما توصلت إليه معاملاتهم لديها، الأمر الذي كان يستدعي حضور المواطن بنفسه للسؤال المباشر عنها، لذلك وحرصاً منا على تقديم كل ما هو أفضل وأكثر سهولة وأقل كلفة على المواطنين تم التعاون مع مركز البيانات الوطني لتقديم خدمة الاستعلامات الإلكترونية".

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