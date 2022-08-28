الريسوني يعلن استقالته من

2022/08/28 | 17:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أحمد الريسوني، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، يوم الأحد، استقالته من منصبه، فيما أعرب "مجلس الأمناء للاتحاد"، في بيان، عن استجابته لـ"رغبة" الريسوني.

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