الأمانة العامة تعلن إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كردستان

2022/08/28 | 18:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية كردستان.وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبالتعاون مع ممثلية إقليم كوردستان العراق، أطلقا خدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كردستان العراق وذلك بإنجاز صفحة الاستعلام الإلكتروني عن الكتب الرسمية في الممثلية بما يتيح الاستفسار والمتابعة لها بين الإقليم والحكومة الاتحادية (بالاتجاهين) للمواطنين وكذلك الدوائر الرسمية".وقال مدير عام شؤون العلاقات والمتابعة في ممثلية حكومة إقليم كوردستان العراق في بغداد، بختيار حاجي حمد، إن "الممثلية حريصة دوما على تقديم الخدمات كافة للمواطنين وبضمنها تعريفهم بما توصلت إليه معاملاتهم لديها؛ الأمر الذي كان يستدعي حضور المواطن بنفسه للسؤال المباشر عنها، لذلك وحرصاً منا على تقديم كل ما هو أفضل وأكثر سهولة وأقل كلفة على المواطنين تم التعاون مع مركز البيانات الوطني لتقديم خدمة الاستعلامات الإلكترونية".في السياق نفسه أوضح مدير مشروع نظام إدارة الوثائق لممثلية إقليم كردستان العراق، في مركز البيانات الوطني، مازن جاسم، أن "فكرة الخدمة تتلخص بإمكانية تعريف المواطن بما توصلت إليه الكتب في الممثلية عن طريق اتصاله بالخدمة الإرشادية على الرقم (5599) من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلًا، طيلة أيام الاسبوع وتزويد العاملين فيها برقم وتاريخ المعاملة الخاصة به لحصوله على الإجابة المطلوبة، وبذلك تنتفي الحاجة لمراجعة المواطن إلى مكتب الممثلية في كرادة مريم لغرض الاستفسار عن المعاملات كما جرت العادة سابقا".وأضاف، أن "المؤسسات الحكومية بإمكانها أيضًا الإفادة من صفحة الاستعلام الإلكتروني المذكورة بما يسهل حصولهم على المعلومة ومتابعة الكتب الصادرة من قبلهم".وتجدر الإشارة إلى أن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلن سابقاً عن إتمام الربط الإلكتروني بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان عن طريق ممثلية حكومة الإقليم في بغداد، وما زالت الجهود مستمرة والسعي حثيثا لتطوير دائرة الربط الإلكتروني بين الجانبين بشكل أكبر وأكثر فاعلية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال الشهرين الماضيين أكثر من (5000) معاملة.

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