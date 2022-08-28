2022/08/28 | 18:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pj27jqYbyBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالركلات والسلاح.. شجار واعتداء داخل مستشفى حكومي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالركلات والسلاح.. شجار واعتداء داخل مستشفى حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).