2022/08/28 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرافدين: تواصل عملية منح السلف والقروض لزبائن المصرف مصرف الرافدين: عملية المنح تجري بانسيابية عالية ومن خلال فروع المصرف ببغداد والمحافظات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوضح بشأن السلف والقروض المركز الخبري الوطني.

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