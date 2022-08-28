2022/08/28 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن مصدر امني، اليوم الاحد، إخماد فرق الدفاع المدني حريقاً طال احد الاسواق الشعبية بمدينة الشعلة وسط بغداد.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “حريقاً كبيراً نشب في سوق النصر وسط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق في محال تجارية بسوق شعبي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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