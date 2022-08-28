البيت الأبيض: بايدن يعتقد الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي أفضل حل

2022/08/28 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف البيت الأبيض مجدداً، الاحد 08/28/2022، عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن...

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