الاتصالات تحرك لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل: تقلل التكاليف على المواطن

2022/08/28 | 18:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: علنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد 08/28/2022، عن مساع لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل، وفيما...

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