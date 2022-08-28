العمل تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق

2022/08/28 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحـث المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، اليوم الاحد، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.وقال المدير العام، في بيان تلقته ايرث نيوز ان “خطط الدائرة الستراتيجية تتضمن التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق قانون العمل […]

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