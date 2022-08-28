بعد مصرعه بحادث سير.. شقيقة جورج الراسي تتوعد

2022/08/28 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت الممثلة اللبنانية، نادين الراسي، عن غضبها لوفاة شقيقها المغني، جورج الراسي، في حادث سير بمنطقة البقاع شرق لبنان على الحدود مع سوريا، السبت الماضي، إذ اعتبرت أن وفاته جاءت نتيجة "إهمال"

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