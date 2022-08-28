2022/08/28 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة المقر المسيطر للعمليات المشتركة في كركوك، اليوم السبت، مقتل انتحاري وإصابة آخر في كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف قائد المقر المتقدم الفريق الركن علي الفريجي، تمكنت قطعات قيادة عمليات عمليات كركوك من قتل انتحاريا وجرح اخر ضمن سلسلة جبال دولان".وصباح يوم أمس، أعلنت خلية الإعلام الأمني، انطلاق المرحلة السادسة من عملية الإرادة الصلبة في محافظة كركوك.

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