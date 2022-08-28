افتتاح 61 مركز سياحي جديد في دهوك

2022/08/28 | 18:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد قطاع السياحة في محافظة دهوك تقدماً

ملحوظاً، حيث تم افتتاح 61 وجهة سياحية

جديدة مؤخراً، مما يوفر المئات من فرص

العمل لأبناء المنطقة.

وقال الدكتور خيري علي وسو، مدير عام

السياحة في دهوك : «خلال الأ

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