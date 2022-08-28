2022/08/28 | 19:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني تخمد حريقاً بسوق النصر الشعبي ببغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:00

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