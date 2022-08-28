ابرز مستشاري الكاظمي: لدينا وفرة مالية دون غطاء قانوني لصرفها!-عاجل

2022/08/28 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، اليوم الاحد، وجود وفرة مالية لدى الحكومة دون القدرة على استثمارها لعدم تبويبها بقانون.وقال الجبوري في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك وفرة مالية لدى الحكومة ولكن لاتستطيع استثمارها".واضاف ان "تلك الوفرة لم تدخل بفقرات قانون الامن الغذائي فضلا عن قرار المحكمة الاتحادية واضح بموضوع عدم ارسال اي مشروع قانون من خلال حكومة تصريف الأعمال وهذا ما منعنا من تبويب هذه الوفرة قانونيا".

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