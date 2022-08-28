قوة مشتركة من الحشد والجيش تقتل “داعشيا” جنوب غرب كركوك

2022/08/28 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، قتل داعشي جنوب غرب كركوك بالاشتراك مع قوات الجيش.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "قوة مشتركة من الحشد والجيش تمكنت من قتل أحد عناصر فلول داعش الإرهابي جنوب غرب كركوك".

وبينت أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نفذتها قوة مشتركة من الفوج الثالث في اللواء 16 بالحشد الشعبي واللواء 45 بالجيش في قاطع داقوق بمحافظة كركوك".

وأكدت أن "العملية اسفرت عن مقتل أحد عناصر فلول داعش الإرهابي والعثور على مضافة".

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