لرسم منهجية قائمة على الانفتاح.. العمل تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع نقابة العمال

2022/08/28 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحـث المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رائد جبار باهض، اليوم الاحد، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وقال المدير العام، في بيان أن “خطط الدائرة الستراتيجية تتضمن التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق قانون العمل المرقم 37 لسنة 2015 وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات العمال لما له من دور كبير في حماية حقوق العمال من خلال اللجان المشتركة التي شكلت لهذا الغرض، إذ يقع على عاتقها متابعة الشركات والمشاريع لتطبيق القانون”.

من جانبه بين مدير المركز الإعلامي في الوزارة نجم العقابي انه “تم الاتفاق بين المدير العام للدائرة وبين رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على تنظيم ورشة عمل تعقد قريباً في مقر الاتحاد تسلط الضوء على الاهداف والغايات والخطط المستقبلية للعمل المشترك بين الطرفين”، مؤكدا ان “الدائرة تسعى الى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر رسم منهجية قائمة على الانفتاح للتعاون مع جميع الجهات”.

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