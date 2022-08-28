“الكتيبة 101” عمل جديد يجمع طارق لطفي وعمرو يوسف

2022/08/28 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمسلسل يتناول بطولات الجيش المصري والشرطة، عرض على الممثل طارق لطفي المشاركة فيه في دور قائد تكفيري، والعمل يحمل اسم “الكتيبة 101″، من المقرر أن يتم تقديمه في رمضان 2023 المقبل، من بطولته والممثل المصري عمرو يوسف.

وأعطى لطفي الموافقة المبدئية على مسلسل “الكتيبة 101″، لكنه لم يتعاقد بشكل رسمي على العمل حتى كتابة هذه السطور، برغم أنه أخبر المحيطين به بالعرض المقدم له مقابل اشتراكه في بطولة المسلسل.

مسلسل “الكتيبة 101” يبرز البطولات التي قامت بفعلها هذه الكتيبة ضد التكفيرين، الذين استمروا في أفعالهم المشينة ضد الشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو.

والدور الذي عرض على لطفي، هو لأهم القيادات في جماعات التكفيرين، وقدم لطفي هذا الدور في أكثر من عمل درامي أبرزهم مسلسل “القاهرة كابول”.

وعلى جانب آخر كان طارق يحضر لمسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “الدفعة”، لكنه توقف خلال الأيام القليلة الماضية، وينتظر طارق عرض فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “حفلة 9″، وتشاركه بطولته الممثلة غادة عبدالرازق، ولكنه حتى كتابة هذه السطور لم تحدد الجهة المنتجة له موعد نهائي لطرحه بالسينمات.

يشار إلى أن الفنان طارق لطفي، نافس في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل “جزيرة غمام”، واستطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا بشخصية “خلدون” الذي جسدها في العمل سواء من خلال النقاد أو الجمهور، وهو العمل الذي شاركه بطولته كلا من الممثلين، مي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد أمين، ومحمد جمعة، ورياض الخولي، ووفاء عامر، ومحمود البزاوي، وآخرين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

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