بالصور.. مصرع (6) أشخاص بسبب اندفاع شاحنة وسط حفل جنوبي هولندا

2022/08/28 | 19:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص مصرعهم، اليوم الاحد، عندما اندفعت شاحنة وسط حفل أقيم في حقل في بلدة “نيو بايرلاند” جنوبي هولندا.

وقالت الشرطة الهولندية، أن “الحادث أسفر أيضا عن إصابة 7 أشخاص يعالجون في المستشفى”، مضيفة أن أحدهم في حالة حرجة”.

ووقع الحادث على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي روتردام، عندما اندفعت شاحنة مخترقة حاجز الطريق إلى حقل كان الجيران يقيمون فيه حفلا.

وقالت الشرطة إن “ملابسات الحادث لم تتضح بعد”، موضحة انه تم “اعتقال سائق الشاحنة وهو إسباني يبلغ من العمر 46 عاما”.

وأشارت الشرطة الى إنه “لم يظهر على السائق ما يشير إلى تناوله الكحول، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول السبب المحتمل للحادث”.

ونقلت صحيفة “لابيرداد” الإسبانية، عن متحدث باسم شركة النقل الإسبانية “إل موسكا” التي يعمل السائق لديها، أن السائق “انحرف عن الطريق وهو يسير بمحاذاة الحاجز بينما كان يحاول تجنب الاصطدام بسيارة (فان)”.

ولم تؤكد الشرطة هذا التقرير، لكنها ذكرت أنها استجوبت سائق سيارة (فان) بيضاء كشاهد.

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