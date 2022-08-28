2022/08/28 | 19:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 32 شخصًا، على الأقل، مصرعهم، وأصيب 159 آخرون في اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المتناحرة في جميع أنحاء العاصمة الليبية طرابلس، يوم السبت، وفقا لبيان من وزارة الصحة الليبية.واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية، السبت، حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق نار كثيف وسمع دوي عدة انفجارات في أنحاء المدينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الأسوأ منذ عامين".. اشتباكات في طرابلس تثير المخاوف بشأن عودة الصراع إلى ليبيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الأسوأ منذ عامين".. اشتباكات في طرابلس تثير المخاوف بشأن عودة الصراع إلى ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).