رئيس أركان الجيش يترأس اجتماعاً امنياً موسعاً في قيادة القوات البرية

2022/08/28 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ترأس رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأحد، اجتماعاً امنياً موسعاً في قيادة القوات البرية.وذكر بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “رئيس […]

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