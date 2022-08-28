2022/08/28 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، عن مساع لإلغاء ضريبة كارتات شحن الموبايل.وقال المعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات، محمد عبد الله الغرباوي في تصريح صحفي، إن “الهيئة فاتحت عددا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاعلام والاتصالات تكشف عن تحرك لإلغاء ضريبة بطاقات شحن الموبايل المركز الخبري الوطني.

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