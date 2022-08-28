التايمز: عشرة آلاف تونسي عبروا البحر المتوسط نحو ايطاليا

2022/08/28 | 20:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت موجة الهجرة إلى نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، والواعدين من لاعبي كرة القدم.

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