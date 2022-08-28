الإعمار: أعمال توسعة بطريق مدخل بغداد بسماية وإنشاء 9 جسور جديدة

2022/08/28 | 20:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسن الفواز كشفت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، عن توسعة طرق مدخل بغداد بسماية ضمن المرحلة الثانية لطريق (بغداد- كوت)، فيما أكدت أن مشروع التأهيل يتضمن إنشاء 9 جسور جديدة.وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع طريق (بغداد – كوت) يشكل اهمية لامرين، الاول وقوعه على طريق مجمع بسماية والاخر يعد المدخل الرئيس للمحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد والذي يشهد زخما مروريا مستمرا".وأضاف، أن "المشروع سيتضمن توسعة الطريق بعرض 16 مترا وانشاء طرق خدمية موازية وكذلك انشاء جسور ومنع الاستدارات الارضية من خلال فاصل خرساني بين الطريقين الرئيس والخدمي"، مبينا أن "نسبة الانجاز بلغت 40% ولا يزال العمل مستمرا".وأشار إلى أنه "نأمل أن يتم انجاز المشروع منتصف العام المقبل"، موضحا أن "اهم التحديات التي واجهت المشروع هي التعارضات لكافة الدوائر الخدمية بضمنها الكهرباء والمجاري والماء والاتصالات والنفط حيث راعت الدائرة أن يتم نقل هذه التعارضات في اماكن ومسارات لا تتعارض مع اعمال التوسعة والطرق الخدمية".وتابع أن "الدائرة أوجدت مسارات بديلة وكانت من ضمن كلفة المقاولة، تمثلت برفع هذه التعارضات وتنظيمها بمسارات مخطط لها"، مطالبا "الدوائر الخدمية بعدم وضع خدماتها في محرمات الطرق التابعة لدائرة الطرق والجسور من دون أن يكون هنالك موافقات رسمية".ولفت إلى أن "قانون الطرق حدد للدوائر الخدمية حصر هذه المهمة بدائرة الطرق والجسور، حيث إن الدائرة هي المسؤولة عن مسار اي خدمة تمد داخل محرم الطريق وبالتالي المد العشوائي لهذه الخدمات يتعارض مع اي اعمال مستقبلية".الى ذلك قال ممثل الدائرة المهندس المقيم حازم مجيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المرحلة الثانية من مشروع طريق (بغداد – كوت) هو تأهيل مدخل بغداد بسماية بطول 7 كيلومترات ينفذ من خلال توسعة للطريق بطول 6 أمتار ليكون 16مترا، إضافة الى تنفيذ طريق خدمي بعرض 8 أمتار ولكلا الجانبين".وأشار إلى أن "أعمال هذا المشروع تتضمن تنفيذ 9 جسور، 5 منها ضمن مقطع بغداد بسماية والمتضمن جسرين فوقانيين و3 جسور مشاة إضافة الى 4 جسور رئيسة و3 جسور ضمن المرحلة الاولى لطريق بغداد كوت، إضافة الى جسر كونكريتي إضافي على نهر ديالى".وتابع أن "المشروع تضمن أيضاً إنشاء حاجز كونكريتي فاصل بين الطريقين الخدمي والرئيس كما سيشهد الطريق اعمال التأثيث المتنوعة من أصباغ حرارية وعلامات إرشادية"، مبينا أن "خطة الوزارة والدائرة إضافة الى توسعة الطريق الرابط بين بغداد والكوت هي توسعات وخطط مستقبلية لربط هذه الطريق مع طريق المرور السريع رقم 1".

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