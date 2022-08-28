اعتدال الطقس يؤدي إلى تراجع أزمة الطاقة في الصين

2022/08/28 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام رسمية، الأحد، بأن أزمة الطاقة الناتجة عن الجفاف في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين، أكبر منتج للطاقة الكهرومائية في البلاد، بدأت تتراجع مع انخفاض درجات الحرارة.ونقلت وسائل الإعلام عن مؤسسة الكهرباء الحكومية الصينية قولها، إنه تمت إعادة التيار الكهربي للمؤسسات الصناعية والتجارية، فيما ستتم إعادته تدريجياً لكبار العملاء في قطاع الصناعة باستثناء الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.وأدى الجفاف الذي استمر لفترة طويلة في منطقة حوض نهر يانغتسي، إلى إعاقة إمدادات الكهرباء، ما أثار مخاوف من أن الصين قد تعاني نقصاً كبيراً آخر في الطاقة.وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الطلب على الطاقة يتراجع بعد أن أدى انخفاض درجات الحرارة، التي كانت قد تجاوزت 40 درجة مئوية في العديد من المناطق، إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء.وينتج إقليم سيتشوان 30% من الطاقة الكهرومائية في الصين، وعادة ما يوفر فائضاً هائلاً من الطاقة لبقية البلاد، لكنه يتلقى الكهرباء حالياً من أقاليم أخرى بعد تراجع معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة على مدى أسابيع.

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