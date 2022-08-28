روسيا تقصف مصنعاً لإصلاح المروحيات الأوكرانية في زابوريجيا

2022/08/28 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها: إن القوات الجوية الروسية استهدفت ورشاً في مصنع تابع لشركة «موتور سيتش»؛ حيث يتم إصلاح الطائرات الهليكوبتر بمنطقة زابوريجيا في أوكرانيا.وقالت الوكالة نقلاً عن الوزارة: إن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية، التي كانت تزود الجيش الأوكراني بالوقود في منطقة دونباس.

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