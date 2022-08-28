مفاوضات فيينا.. العقدة في التفاصيل

2022/08/28 | 20:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقترح الأوروبي الذي ربط ما بين تخفيف العقوبات على اقتصاد إيران، بما في ذلك صادرات النفط، مقابل تقليص برنامجها النووي المتقدم لم ينتبه إلى أن الكمائن التي وضعها الطرفان على الهوامش

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